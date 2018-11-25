إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع بوغبا مقابل 200 مليون إسترليني

ماجد محمد(صدى):

قال مصدر مطلع إن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورصد إنتر ميلان 200 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع بول بوغبا، لافتا إلى أن النيراتزوري سيضطر للتخلي عن عدد من لاعبيه في الصيف المقبل.

وحدد إنتر ثمن المدافع ميلان سكرينيار بـ75 مليون جنيه إسترليني، والجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش بـ48 مليون جنيه إسترليني، من أجل تمويل صفقة بوغبا.

ويفكر إنتر ميلان في عرض الثنائي على مانشستر يونايتد، إضافة إلى مبلغ نقدي، خاصة أن جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر يريد التعاقد معهما.

وأوضح أن بيبي ماروتا المدير الرياضي المرتقب لإنتر ميلان، سينتقم من يوفنتوس، بهذه الصفقة، خاصة أنه عمل لسنوات عديدة في قلعة البيانكونيري، قبل إعلان النادي رحيله الشهر الماضي.