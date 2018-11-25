وظائف شاغرة في جامعة المجمعة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة المجمعة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على سلم الوظائف الصحية، للعمل في الخدمات الطبية وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية طب الأسنان؛ لافتةً إلى أن الوظائف للسعوديين فقط.

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب استشاري (جميع التخصصات)، وطبيب نائب (جميع التخصصات)، وصيدلي، وأخصائي استشاري (جميع التخصصات)، وأخصائي أول (المختبرات الطبية، و طبيب مقيم، وصيدلي، وأخصائي تثقيف صحي، وفني سجلات طبية.

وأشارت إلى أنه يبدأ التقديم غدًا الاثنين بتاريخ 1440/03/18هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1440/03/21هـ، كما أن التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا