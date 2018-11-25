بالصور.. أمانة الشمالية تستضيف سبع أمانات ضمن برنامج مدينتي 2018

سلطان الهوير(صدى):

استضافت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١١/٢٥ وبرعاية مساعد وزير الشئون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير ورئيس مركز تحقيق الأهداف الدكتور غانم الحميدي المحمدي وبحضور أمناء سبع مناطق (حائل – القصيم – الأحساء – الجوف – تبوك – حفر الباطن) الاجتماع الخامس لمناقشة سير تنفيذ برنامج مدينتي ٢٠١٨ والذي يستعرض منجزات كافة الأمانات المشاركة بمشاريع التحول الوطني .

حيث تم إقامة نحو ثمان ورش عمل متخصصة في كافة النواحي التي تعمل على النهوض والارتقاء بالعمل البلدي وتذليل كافة العقبات .

وتعتبر هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها بمنطقة الحدود الشمالية والتي تهدف إلى الاستفادة وتبادل الخبرات والأعمال البلدية بين المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية والتي تعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2030.