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بالفيديو.. ” أم ” تلقي طفلها من الطابق الثالث لإنقاذه من ألسنة اللهب

بالفيديو.. ” أم ” تلقي طفلها من الطابق الثالث لإنقاذه من ألسنة اللهب
واشنطن(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة تصاعد ألسنة اللهب من منزل في مدينة ” دالاس ” التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

وظهر بالمقطع ” أمًا ” وهي تلقي بطفلها من الطابق الثالث من المبنى عبر نافذة المنزل، قبل أن تصل إليهم النيران وتحرقهم بعد أن طوقت المبنى بالكامل.

وقام المنقذون والمسعفون بوضع المفارش ، ومن ثم قامت ” الأم ” بإلقاء نفسها من الطابق الثالث وتنجوا بحياتها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 39 دقيقة

في حالة حريق بالشقه بالادوار المرتفعة لسلامة الأطفال يفضل ربطهم بوسائد أو مرتبه سرير قبل القائه من مخرج الإنقاذ لتفادي إصابته بكسور .

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