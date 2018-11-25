بالفيديو.. ” أم ” تلقي طفلها من الطابق الثالث لإنقاذه من ألسنة اللهب
رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة تصاعد ألسنة اللهب من منزل في مدينة ” دالاس ” التابعة لولاية تكساس الأمريكية.
وظهر بالمقطع ” أمًا ” وهي تلقي بطفلها من الطابق الثالث من المبنى عبر نافذة المنزل، قبل أن تصل إليهم النيران وتحرقهم بعد أن طوقت المبنى بالكامل.
وقام المنقذون والمسعفون بوضع المفارش ، ومن ثم قامت ” الأم ” بإلقاء نفسها من الطابق الثالث وتنجوا بحياتها.
زائر[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 39 دقيقة
في حالة حريق بالشقه بالادوار المرتفعة لسلامة الأطفال يفضل ربطهم بوسائد أو مرتبه سرير قبل القائه من مخرج الإنقاذ لتفادي إصابته بكسور .