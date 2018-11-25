بالفيديو.. ” أم ” تلقي طفلها من الطابق الثالث لإنقاذه من ألسنة اللهب

واشنطن(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة تصاعد ألسنة اللهب من منزل في مدينة ” دالاس ” التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

وظهر بالمقطع ” أمًا ” وهي تلقي بطفلها من الطابق الثالث من المبنى عبر نافذة المنزل، قبل أن تصل إليهم النيران وتحرقهم بعد أن طوقت المبنى بالكامل.

وقام المنقذون والمسعفون بوضع المفارش ، ومن ثم قامت ” الأم ” بإلقاء نفسها من الطابق الثالث وتنجوا بحياتها.