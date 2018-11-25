بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع محافظي منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1439 – 1440هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

ووجه الأمير فيصل بن بندر المحافظين ببذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله-، مشدداً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.