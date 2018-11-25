بالفيديو.. شعر إلهام الفضالة ” منكوش ” عقب زفاف ابنتها

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، بشعر ” منكوش ” وغير مسرح عقب زفاف ابنتها؛ حيث كانت تتخلص من كل الإضافات الموجودة في شعرها بمساعدة بعض النساء.

وقالت إلهام الفضالة، عبر حسابها على ” سناب شات ” إن الحفل انتهى على خير وإن: ” البنات يفججون كشتي ” لافتةً إلى أن تلك الإضافات تتضمن خصل الشعر المستعارة والحشوات.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة الكويتية احتفلت بزفاف ابنتها منى العتيبي في حفل فاخر، كما عرض ديكور قاعة الحفل والطعام الذي قدم خلاله؛ فيما ظهرت الممثلة في مقطع فيديو وهي ترقص وتبكي من شدّة فرحتها بابنتها.