بالفيديو.. شعر إلهام الفضالة ” منكوش ” عقب زفاف ابنتها
ظهرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، بشعر ” منكوش ” وغير مسرح عقب زفاف ابنتها؛ حيث كانت تتخلص من كل الإضافات الموجودة في شعرها بمساعدة بعض النساء.
وقالت إلهام الفضالة، عبر حسابها على ” سناب شات ” إن الحفل انتهى على خير وإن: ” البنات يفججون كشتي ” لافتةً إلى أن تلك الإضافات تتضمن خصل الشعر المستعارة والحشوات.
ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة الكويتية احتفلت بزفاف ابنتها منى العتيبي في حفل فاخر، كما عرض ديكور قاعة الحفل والطعام الذي قدم خلاله؛ فيما ظهرت الممثلة في مقطع فيديو وهي ترقص وتبكي من شدّة فرحتها بابنتها.
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 38 دقيقة
فستانها يشبه فستان مرت رئيس بوركينافاسو
يعني كل شي تركيب من كل جهه
مسكين الي بيخطب لازم يجيب معاه عدة الفحص
يا زين ايام اول تتسبح باالشابو الأحمر وحنى وديرم وتطلع فانتاستك