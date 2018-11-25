مقطع متداول لطلاب المدارس في الشرقية يشعل مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول طلاب المدارس في الشرقية مابين حمل حقائبهم وبين مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت الشوارع والطرقات، كما تسببت أيضا في احتجاز عدد كبير من المارة والطلاب والمركبات.

وأثار المقطع المتداول غضب واستياء رواد التواصل الاجتماعي في المملكة بسبب سير الطلاب في الشوارع الممتلئة بمياه الأمطار، كما حملوا أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن حياة أولادهم.

ومن جانبه، علق مغرد، قائلا: ” الطلاب بجانب كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة .. الله يستر على الجميع “.

وعبر مغرد آخر عن استغرابه من ذهاب الطلاب للمدارس في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة من هطول أمطار غزيرة، قائلا: ” المشكلة في أهاليهم ليش يخلونهم يداومو والوضع كذا؟! “.

ورأى مغرد ثالث: ” ينتظرون كارثة جديدة كي يدركوا خطورة الأمر كما حصل في مكة وكان الضحية طالبين “.

وأوضح مغرد رابع: ” الخطأ من أولياء الأمور ..واحد يشوف الجو جو أمطار يا أخي خل ولدك في البيت جالس يعني هاليوم بيصر طيار مثلا “.