شراكة بين فولكس واجن وفورد لتطوير السيارات التجارية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أعلنت فولكس واجن رسميا عن شراكتها المستقبلية مع فورد لتصنيع مجموعة من موديلات النقل الخفيفة، مضيفة أن الشركتان الألمانية والأمريكية قد وجدتا فرصا أخرى للتعاون أيضا لكنهما لم يفصحا عنها بعد، في الوقت ذاته شددت الشركتان على أن هذا التعاون ليس اندماجا حيث تظل حالة التنافس بينهما قائمة في السوق كما هي دون تأثر استراتيجيتهما التجارية، أو التسويقية، أو أسعارهما.

وقد لخصت فولكس واجن طبيعة التعاون بأنه تكامل من ناحية المنتجات ومناطق العمل ويتمثل في التطوير المشترك لمجموعة من سيارات النقل الخفيفة.

وفي خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارتها أيضا، أعلنت مصنعة السيارات الألمانية عن زيادة استثماراتها في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية على مدى الخمس سنوات القادمة من 39 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، بالإضافة لخطط تدور حول كروس أوفر كهربائية جديدة يبدأ سعرها من 23 ألف دولار (86 ألف ريال سعودي).

هذا وقد وصف هيربرت ديس المدير التنفيذي لفولكس واجن منظور الشركة على أنه سعي نحو إسراع وتيرة الابداع.