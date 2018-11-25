عجوز يقتل زوجته بعد 60 عاما من الزواج

برلين(صدى):

على الرغم من مرور 60 عام من الزواج على زوجين من ألمانيا إلا أن الزوج الطاعن في السن أقدم على قتل زوجته المسنه والتي تصغره بعام واحد “88 ” عام بطريقة بشعة إهتزت لها الصحف الألمانية .

ووفقاً لصحيفة “ساربروكن- تسايتونغ” فقد قام الزوج بضربها بمطرقة على رأسها وطعنها 6 مرات بسكين المطبخ حتى فارقت الضحية الحياة .

وأشارت تحقيقات الشرطة أن العجوز فعل جريمته بدافع الغيرة حيث فاتحته زوجته قبل الحادثة بعدة أيام في أنها ترغب في الإنفصال وقضاء ما تبقى من عمرها مع رجل آخر .