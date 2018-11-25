عجوز يقتل زوجته بعد 60 عاما من الزواج
على الرغم من مرور 60 عام من الزواج على زوجين من ألمانيا إلا أن الزوج الطاعن في السن أقدم على قتل زوجته المسنه والتي تصغره بعام واحد “88 ” عام بطريقة بشعة إهتزت لها الصحف الألمانية .
ووفقاً لصحيفة “ساربروكن- تسايتونغ” فقد قام الزوج بضربها بمطرقة على رأسها وطعنها 6 مرات بسكين المطبخ حتى فارقت الضحية الحياة .
وأشارت تحقيقات الشرطة أن العجوز فعل جريمته بدافع الغيرة حيث فاتحته زوجته قبل الحادثة بعدة أيام في أنها ترغب في الإنفصال وقضاء ما تبقى من عمرها مع رجل آخر .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38767 ] نشر منذ 1 ساعة
بدافع الغيرة🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38767 ] نشر منذ 1 ساعة
الا شكلة مخرف وناسي أنها زوجتة
ويحسبها حرامي🙂
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2943 ] نشر منذ 44 دقيقة
شكلها فقعت قلبة طول هالسنين
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