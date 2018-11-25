بالفيديو.. لحظة نجاة قطة من الغرق في مياه الأمطار بالدمام

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة نجاة ” قطة ” من الغرق في مياه الأمطار بالدمام في المنطقة الشرقية اليوم الأحد.

وظهرت ” القطة ” بالفيديو وهي تحاول النجاة من مياه الأمطار التي كادت أن تغرق فيها، وبعد عدة محاولات فاشلة تمكنت من النجاة.

وشهدت الدمام اليوم الأحد هطول أمطار على حاضرة الدمام وضواحيها، ومحافظة القطيف والمدن التابعة لها.