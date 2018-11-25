” العدل ” تعلن عن توفر وظائف في مجال الأمن والسلامة

فاطمة المالكي(صدى):

أتيحت وزارة العدل ممثلة بفروعها في مختلف المناطق مسابقة وظيفية في مجال الأمن و السلامة للمواطنين، وذلك حسب التفاصيل التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

3. يفضل أن يكون حاصل على دبلوم إعدادي بعد مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4. خبرة في المجال الأمن لا تقل عن 4 سنوات في الخدمة العسكرية.

5. إلمام أو شهادة خبرة في مجال السلامة.

6. أن يمتلك بنية جسمانية مناسبة للعمل الأمن.

7. أن يكون المتقدم لمنطقة واحدة فقط ويحدد الرغبات في نطاق الخدمة المتقدم إليها

8. أن لا يكون قد صدر إليه حكم في قضية أمنية

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح حالياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة :هنا