القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة منتصف اليوم

نايف السالم(صدى):

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة انه وبمشيئة الله تعالى تشهد مكة المكرمة بعد منتصف يوم الأحد ١٧ ربيع الأول ١٤٤٠- 25 نوفمبر 2018– حسب تقويم أم القرى – وقوع القمر في نقطة التعامد على الكعبة المشرفة.

وبينت الجمعية: بأن الحسابات الفلكية لحركة القمر حول الأرض أظهرت أن القمر سوف يتعامد عند الساعة 2:45:32 (فجر الاثنين) بتوقيت السعودية ،و (11:45:32 ليلا بتوقيت غرينتش) وهو في طور الاحداب .

و يستفاد من ظاهرة التعامد للقاطنين في دول الخليج العربي والمنطقة العربية ودول العالم في معرفة اتجاه القبلة بطريقة سهلة وذلك بالنظر إلى القمر في لحظة التعامد فذلك الاتجاه هو اتجاه القبلة.