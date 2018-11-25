بالفيديو.. أمير حائل يمنح ساعته الشخصية لطفل هدية لتفوقه الدراسي

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أثناء إهدائه ساعته لأحد الأطفال بحائل؛ بسبب تفوقه الدراسي وحصوله على المركز الأول بفصله.

وبدا في المقطع أمير حائل أثناء زيارته لمنزل أحد المواطنين، وعندما سأل طفلا كان يقف بجواره عن مستواه الدراسي، فعلم الأمير بأنه الأول على زملائه، فمنح ساعته الشخصية للطفل كهدية لنجاحه.

وفي بداية الأمر رفض الطفل تسلم الساعة، ولكن الأمير أقسم عليه أن يأخذها منه، ليقوم أحد أقرباء الطفل بتسلم الساعة وإلباسها للطفل.