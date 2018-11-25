” البيئة ” تطلق أسبوعا مكثفا لنثر بذور النباتات في 15 موقعا بالرياض

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء أسبوع مكثف لنثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في 15 موقعاً بمنطقة الرياض خلال الفترة من 25 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الجمعيات البيئية، والروابط الخضراء، والأهالي، وطلاب المدارس.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي بهدف إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر، والتوعية بأهمية التشجير، داعية الأهالي في محافظات الرياض كافة لمشاركة الجهات الحكومية وطلاب المدارس في هذه الفعالية المهمة.

وأفادت، أن الفعالية تهتم بنثر 5 أنواع من البذور تشمل (رمث، أرطى، قيصوم، ربلة، عرفج ونفل)، موضحة أن الحملة ستستمر حتى الخميس المقبل ابتدأ من اليوم الأحد في محافظة الزلفي بموقعي روضة السبلة، ومنتزه الزلفي الوطني، ويوم الاثنين في محافظة الغاط بمنتزه الغاط الوطني، إضافة إلى محافظة المجمعة بروضة حطابة.

كما تبدأ الحملة يوم الثلاثاء في ثادق بمنتزه ثادق الوطني، وفي محافظة مرات، بروضة القاع، ويوم الأربعاء تبدأ في محافظات حريملاء بمنتزه حريملاء، وروضة ملهم، وفي محافظة ضرماء، بروضة سمحان، وفي المزاحمية، بروضة الخرارة، وفي شقراء بمنتزه الجرعاء. وتختتم الحملة يوم الخميس المقبل في محافظات الدوادمي، بمنتزه جبلة وفي محافظة عفيف، بمنتزه دسما، وفي محافظة حوطة بني تميم، بروضة القاع، إضافة إلى محافظة الدلم بروضة الخمس.