بالفيديو.. الصخور تهدد مرتادي طريق ” عقبة الشفا ” بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو غريب يظهر صخرة كبيرة على طريق عقبة الشفا الرابط بين مكة المكرمة والمحمدية والشفا .

كما انتشرت صخور أخرى على جوانب ووسط الطريق نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول الأمر الذي أدى إلى إتلاف الطريق وإلحاق الضرر بالأسفلت .

وحذر النشطاء مرتادي الطريق داعين إياهم بالحرص وأخذ الحيطة .