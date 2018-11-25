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بالفيديو.. الصخور تهدد مرتادي طريق ” عقبة الشفا ” بالطائف

بالفيديو.. الصخور تهدد مرتادي طريق ” عقبة الشفا ” بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو غريب يظهر صخرة كبيرة على طريق عقبة الشفا الرابط بين مكة المكرمة والمحمدية والشفا .

كما انتشرت صخور أخرى على جوانب ووسط الطريق نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول الأمر الذي أدى إلى إتلاف الطريق وإلحاق الضرر بالأسفلت .

وحذر النشطاء مرتادي الطريق داعين إياهم بالحرص وأخذ الحيطة .


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