بالفيديو.. الصخور تهدد مرتادي طريق ” عقبة الشفا ” بالطائف
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو غريب يظهر صخرة كبيرة على طريق عقبة الشفا الرابط بين مكة المكرمة والمحمدية والشفا .
كما انتشرت صخور أخرى على جوانب ووسط الطريق نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول الأمر الذي أدى إلى إتلاف الطريق وإلحاق الضرر بالأسفلت .
وحذر النشطاء مرتادي الطريق داعين إياهم بالحرص وأخذ الحيطة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38767 ] نشر منذ 1 ساعة
بدال ماتقعد تصور وتحذر
أتصل باالجهة المختصة وبلغهم😐