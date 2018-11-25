مواطنات يلجأن لأجنبيات لتعليم القيادة بمبالغ طائلة
استغلت مجموعة من النساء فى المملكة غياب مدارس تعليم قيادة السيارات في المدينة المنورة التي تمكنهن من استخراج رخصة قيادة السيارة حتى الآن، ونظراَ لتأخير المواعيد الموجودة حالياَ في المدارس، لجأت المواطنات إلى الأجانب لتعليم القيادة التي طالما حلمن بها، مقابل مبالغ مالية طائلة تصل إلى 1500 ريال بالشهر.
وأوضحت بعض المواطنات أن إجراءات الحصول على رخصة أجنبية أسرع وأرخص ، فيما أظهروا غضبهن من تأخر مواعيد فتح مدارس القيادة على الرغم من مرور سنة على صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38767 ] نشر منذ 2 ساعتين
النساء عندهم فلوس مو عارفين وين يودونها
مغير يبعثرونها في الأسواق والمولات
من قووووووةالطفش عندها
تشتري أغراض وترجعها ثاني يوم
ف قيادتهن للسيارات
هذي مكسب كبير
تستفيد منه الميزانيات
مشوار ابوعشرة مافيه
خلاص أنتهى
خلها تكع الدراااااهم😉😉😉
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني تعلمنا من اهلنا واخوانا وبدون مدارس
الوحدة تروح معى زوجها او خوها في البر ويعلمها فترة وتتعلم
يعني اهم شي الهدوء والتركيز وعدم التسرع في الخروج للشوارع بدري
على شان تصور سناب وغيرة وتذكري ان قدامك ارواح