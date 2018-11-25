مواطنات يلجأن لأجنبيات لتعليم القيادة بمبالغ طائلة

علي القحطاني(صدى):

استغلت مجموعة من النساء فى المملكة غياب مدارس تعليم قيادة السيارات في المدينة المنورة التي تمكنهن من استخراج رخصة قيادة السيارة حتى الآن، ونظراَ لتأخير المواعيد الموجودة حالياَ في المدارس، لجأت المواطنات إلى الأجانب لتعليم القيادة التي طالما حلمن بها، مقابل مبالغ مالية طائلة تصل إلى 1500 ريال بالشهر.

وأوضحت بعض المواطنات أن إجراءات الحصول على رخصة أجنبية أسرع وأرخص ، فيما أظهروا غضبهن من تأخر مواعيد فتح مدارس القيادة على الرغم من مرور سنة على صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.