سائق تاكسي يتجرد من ملابسه ويحاول التعدي على طالبة
أقدم سائق تاكسي على محاولة التعدي على طالبة لبنانية؛ حيث قام بخلع ملابسه وهم بالهجوم عليها بالسيارة.
وبالتطرق للتفاصيل، استقلّت فتاة سيارة أجرة من جامعتها متوجهة الى مدينة ” صور ” ؛ لتنتقل من هناك الى بلدتها الحدودية وتقضي عطلة القادمة نهاية الأسبوع مع ذويها.
وحاول سائق التاكسي في الطريق التقرب منها، إلا أنها رفضت فقام بخلع ملابسه محاولاً التعدي عليها، فبدأت بالصراخ الى أن سلك بها طريقًا فرعيًا، ظنًا منه بأنه بذلك يهرب من حاجز القاسمية للجيش خوفًا من الفضيحة.
ولحسن الحظ كانت الفتاة تعلم بوجود حاجز من الجهة الثانية، فبدأت بالصراخ فلاحظ عناصر الجيش حركة غير اعتيادية بالسيارة، وقاموا بسرعة باتخاذ التدابير لتوقيف السيارة وأوقفوها واتخذوا الاجراءات المناسبة بحق صاحب الأجرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38767 ] نشر منذ 1 ساعة
ماينلام
يمكن البنت صاااااااااااارووووخ😯
ولو تعوذ من أبليس وقرأ آيات قرآنية
كان ماصار الي صار😐
أبو سليمان[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة
القرني الله يسامح والديك بس لا ت ر ب ي ة لا أخ ل ا ق
فيصل[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 1 ساعة
صاروخ يشق ذنبك هذا خاين لعمله ولا عنده ذره من الرجوله
فيصل[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 1 ساعة
صاروخ يشق ذنبك هذا خاين لعمله ولا عنده ذره من الرجوله
أبو فهد[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 41 دقيقة
مالفرق بينه وبين الحمار اذا غريزته اتحكمت فيه وش هـ الجهل ماينلام وصاروخ وماادري ايش اتقي الله في نفسك ضعتوا وضيعتوا اذا علل ابواب الأربعين تتكلم بالطريقة ذي عاد وش نقول على المراهقين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38767 ] نشر منذ 10 دقائق
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
جايب لكم معي غدى اليوم
🍗🍖🍗🍖🍗🍖🍗🍖🍗🍖🐶🐶🐶
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂