سائق تاكسي يتجرد من ملابسه ويحاول التعدي على طالبة

بيروت(صدى):

أقدم سائق تاكسي على محاولة التعدي على طالبة لبنانية؛ حيث قام بخلع ملابسه وهم بالهجوم عليها بالسيارة.

وبالتطرق للتفاصيل، استقلّت فتاة سيارة أجرة من جامعتها متوجهة الى مدينة ” صور ” ؛ لتنتقل من هناك الى بلدتها الحدودية وتقضي عطلة القادمة نهاية الأسبوع مع ذويها.

وحاول سائق التاكسي في الطريق التقرب منها، إلا أنها رفضت فقام بخلع ملابسه محاولاً التعدي عليها، فبدأت بالصراخ الى أن سلك بها طريقًا فرعيًا، ظنًا منه بأنه بذلك يهرب من حاجز القاسمية للجيش خوفًا من الفضيحة.

ولحسن الحظ كانت الفتاة تعلم بوجود حاجز من الجهة الثانية، فبدأت بالصراخ فلاحظ عناصر الجيش حركة غير اعتيادية بالسيارة، وقاموا بسرعة باتخاذ التدابير لتوقيف السيارة وأوقفوها واتخذوا الاجراءات المناسبة بحق صاحب الأجرة.