مداهمة أمنية بسوق الأعلاف في جدة تسفر عن ضبط 61 مخالفا

جدة(صدى):

شنت شرطة جدة، حملة أمنية مفاجئة بسوق الأعلاف في منطقة الخمرة جنوب المحافظة، وتمكنت من ضبط 61 شخصاً من العمالة المخالفة التي تمارس العمل لحسابها الخاص من عدة جنسيات مختلفة، وكذلك من مجهولي الهوية.

وتعاونت دوريات الضبط الميدانية وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة محافظة جدة، وجهات أخرى مع شرطة جدة في تنفيذ المداهمة.

وشددت شرطة جدة، على أنها ماضية في تتبع المخالفين وضبطهم؛ مطالبة المواطنين والمقيمين إلى عدم إيواء أو تشغيل أو نقل مخالفين.