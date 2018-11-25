بالصور.. ” مرور الشرقية ” تحذر قائدي المركبات من الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

أطلقت إدارة مرور المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، تحذيرًا لقائدي المركبات على طرق المنطقة من الأمطار الغزيرة؛ حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لوقوع حوادث.

وأوضح ” المرور السعودي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إدارة مرور المنطقة الشرقية تود من قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم مدن ومحافظات المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وتتمنى للجميع السلامة الدائمة. ”