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بالصور.. ” مرور الشرقية ” تحذر قائدي المركبات من الأمطار الغزيرة

بالصور.. ” مرور الشرقية ” تحذر قائدي المركبات من الأمطار الغزيرة
نايف السالم(صدى):

أطلقت إدارة مرور المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، تحذيرًا لقائدي المركبات على طرق المنطقة من الأمطار الغزيرة؛ حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لوقوع حوادث.

وأوضح ” المرور السعودي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إدارة مرور المنطقة الشرقية تود من قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم مدن ومحافظات المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وتتمنى للجميع السلامة الدائمة. ”


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