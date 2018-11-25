رسميا.. اتحاد الكرة يوضح تعديلات مباريات النصر والهلال

نواف السالم(صدى):

تود لجنة المسابقات التوضيح بشأن التعديلات التي تمت على مواجهات النصر والهلال في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان لمشاركتهما في كأس زايد للأندية الأبطال، مشيرة إلى قرار التعديل الذي تم إعلانه رسميا بتاريخ 18 أكتوبر 2018.

واشارت إلى أنه تم تعديل مواجهات النصر والهلال من قبل لجنة المسابقات بناء على ما تم رفعه للجنة من قبل الناديين وحسب رغباتهما وموافقاتهماّ.

وأبانت أن نادي النصر تقدم بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 نوفمبر وتأجيل مواجهته مع الوحدة من السبت 1 ديسمبر إلى 2 ديسمبر.

ولفتت إلى تقدم نادي الهلال بطلب تأجيل مواجهته مع نادي من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى يوم الأحد 11 ديسمبر مع تقديم مباراة النصر من السبت 8 ديسمبر إلى الجمعة 7 ديسمبر وتأخير مواجهته مع الحزم من يوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت 15 ديسمبر.

ووافقت اللجنة على طلبات الناديين المشار إليهما في حين تم رفض طلب نادي الهلال بتقديم مباراته مع النصر لوجود مباراة النصر مع الوحدة يوم الأحد 2 ديسمبر وبذلك طلب الهلال أن تكون مباراته مع أحد يوم الإثنين 12 ديسمبر فتم اعتمادها.