منع استقدام المهندسين مهما كانت الدرجة الوظيفية إلا بهذه الشروط

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة (اجتياز) الالكترونية، التي تلزم أي مهندس يرغب العمل في المملكة التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، قبل قدومه وقبل التعاقد معه ومنحه تأشيرة عمل من قبل الشركات والمكاتب الهندسية سواء أكانت حكومية أو خاصة .

من جانبه قال المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن أي مهندس درجة أولى، لن يتمكن من دخول المملكة كما كان سابقا، إلا ذا كان يتمتع بخبرة خمس سنوات على الأقل، ولديه صفة مهندس مشارك فما فوق معتمدة من جهة علمية رسمية معترف بها في بلاده.

وأضاف أنه قبل إختبارات ” إجتياز ” التي أطلقتها الهيئة يخضع المهندس لإختبارات في بلاده وفي حالة نجاحه من الإثنين يحق لصاحب العمل إستقطابه من عدمه ، وذلك بخلاف ما كان معهوداً من قبل حيث كانت تعطى له الصلاحيات فور وصوله.