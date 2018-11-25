مطار الملك فهد بالدمام يدعو المسافرين لأخذ الحيطة والحذر

الدمام(صدى):

حذر مطار الملك فهد‏ الدولي بالدمام، جميع المتجهين إليه، اليوم الأحد (25 نوفمبر 2018)، من عدم ملائمة الاحوال الجوية.

وقال حساب مطار الملك فهد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،” أعزاءنا مرتادي مطار الملك فهد الدولي، نود أن نُلفت انتباهكم لأخذ الحيطة والحذر عند قدومكم أو مغادرتكم من المطار؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء، دمتم سالمين، كما أهاب المواطنين بضرورة التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد الرحلات.

وكانت حذرت الأرصاد وحماية البيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر من المنطقة الشرقية، بالدمام والأجزاء المجاورة، تشهد موجة أمطار غزيرة تؤدي إلى السيول.