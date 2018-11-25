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إقفال 208 مكتب هندسي مخالف بمكة المكرمة

إقفال 208 مكتب هندسي مخالف بمكة المكرمة
حسين العلي(صدى):

وجه امين العاصمة المقدسة معالي المهندس / محمد بن عبد الله القويحص – بضرورة تقيد أصحاب المكاتب الهندسية بالأنظمة واللوائح والإشتراطات المعدة من وزارة الشئون البلدية و القروية والسعي إلى سرعة إنجاز معاملات المواطنين ، و الإعتماد على الكادر الوطني من المهندسين والفنين و المساحين .

و أوضح مدير إدارة المكاتب الهندسية المهندس / ثامر مطر – أن الأمانة قامت مع بداية العام الهجري – ( 1440 ) هـ – بتكثيف الجولات الميدانية على المكاتب الإستشارية و المساحية
و المعمارية و التأكد من مدى تقيد تلك المكاتب بالإلتزام بالأنظمة واللوائح والبالغ عددها – ( 374 ) مكتباً هندسياً .

وأسفرت الجولات الميدانية عن إقفال عدد – ( 208 ) – مكتب هندسي ممن لم يلتزموا بالأنظمة و لم يتجاوبوا مع شكاوى الموطنين .

و أكد المهندس / مطر – حرص الأمانة على تطوير أعمال المكاتب الهندسية و زيادة التواصل مع المواطنين و سماع شكواهم والسعي في حلها بما يكفل حقوق جميع الأطراف .


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