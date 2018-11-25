بعد رفضه الظهور معها.. فجر السعيد تهدد بفضح خالد الملا

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنان خالد الملا؛ بعد عدم ظهوره معها؛ لافتةً إلى أنه تذرع بالمرض قبل اللقاء المقرر معه ضمن برنامجها واعتذر عن الحضور.

وأوضحت فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” اتفقنا مع الفنان خالد الملا يكون ضيف عندنا. قبل اللقاء اعتذر بحجة المرض. قلناله سلامات ماتشوف شر ” ، مضيفةً: ” وبنفس اليوم وبنفس التوقيت لقيناه عل العدالة يغني ويسوي لقاء. الحشيمة يا خالد لخواتك لأن لهم فضل عليّ درسوني وعلموني. وإلا هالحركة ما أطوفها لك. قول ماني طالع لكن ليش تكذب. ”

وأضافت: ” عطاني عذر ثاني. إذا ما اعتذر عن اللي سواه رح أنشر العذر اللي عطاني إياه. أول حرف ” خا…… “.أكمل بوحنان وإلا اسكت، ترا حوارك مع المعد كان مسجل والله ” ، مستطردةً: ” اممممم ملتزم امم قلتلي ملتزم امم.. أقسم بالله إن ما اعتذر خالد الملا عن اللي سواه يواهدنا ويعتذر بالمرض ويطلع في تلفزيون ” الراي ” بنفس اليوم لأقول شقال لنا لما طلبناه وفيه خير خل ينكر. “