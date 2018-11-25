تزايد لافت في أعداد الموقوفين الفلبينيين على قوائم الإرهاب بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير إحصائي عن تزايد أعداد الموقوفين على لائحة قضايا الإرهاب وأمن الدولة من أصحاب الجنسية الفلبينية.

ووصل عدد الموقوفين 22 شخصا كان آخرهم الفلبيية ليدي جوي التي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها ضمن قضية السوري ياسر البرازي المتورط بتجهيز المواد المتفجرة والاحزمة الناسفة بأحد المعامل الخاصة.

واللافت للنظر أنه قوائم الإرهاب لم تكن تشمل أيا من الموقوفين الفلبينيين، حتى السابع من رمضان الماضي 1439 الذي شهد القبض على 15 منهم في ثلاثة أيام متفرقة فقط من أيام الشهر الفضيل.

ووصل عدد الموقوفين من مواطني مانيلا إلى 22 متهما بداية من مطلع العام الجاري.