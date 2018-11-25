بالفيديو.. لاعب هلالي معتزل يعمل فرد أمن في أحد الفنادق

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب الهلالي السابق محمد لطف، إنه يعمل الآن ” سيكيورتي أمن ” في أحد الفنادق منذ 5 سنوات، بعد اعتزاله الرياضة.

لفت لطف خلال حواره على قناة ” خليجية ” ببرنامج ” وينك ” ، إلى أن هناك فارق بين حياة اللاعب وفرد الأمن، فالأول يسافر ويذهب ويأتي بينما فرد الأمن حياته مستقرة نوعا ما.

وأبان أنه يلتقي مع الجمهور واللاعبين، والسؤال المعتاد الذي يوجهونه له “ وين رحت ” ؟

وأوضح أنه يحب ممارسة الرياضة لكنه لا يهوى مزاولتها في الأمور الإدارية أو الفنية عبر مجال التدريب، مؤكدا أنه لا أحد يتواصل معه من إدارة الهلال نهائيا في الوقت الحالي.