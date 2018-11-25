إيران تخالف قرار مجلس الأمن وتعترف بدعم الحوثيين

سعيد العجل(صدى):

اعترف النظام الإيراني بدعم مليشيات الحوثي الإرهابية في المنطقة بطائرات بدون طيار وبالصواريخ البالستية، ويخالف النظام الإيراني بذلك قرار مجلس الأمن 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين.

ويدعم النظام الإيراني كافة المليشيات بالمنطقة بالطائرات بدون طيار في ” سوريا والعراق ” ومواقع أخرى، حيث أكدت إيران استفادة الجيش السوري ومليشيات ” حزب الله ” الإرهابية وآخرون من الطائرات دون طيار.

وتعتبر إيران داعمًا رئيسيًت للمليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لها في فوضى اليمن، حيث استخدم الحوثيين قاعدة ” الديلمي ” الجوية بمطار صنعاء مقرًا للطائرات بدون طيار.

ودمرت قوات تحالف دعم الشرعية محطات تحكم وورش تفخيخ ومواقع تدريب على الطائرات بدون طيار بقاعدة الديلمي الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة ” الديلمي ” الجوية بها أنواع من طائرات بدون طيار إيرانية الصنع ” هدهد1 ـ راصد ـ قاصف 1 ـ ابابيل 2 ” .

كما أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي 3 طائرة بدون طيار معادية حوثية بمواصفات إيرانية حاولت استهداف مطار أبها الدولي مرتين، ومدينة جيزان.

وهدد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن حاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية و6 طائرات بدون طيار، حيث أعترف بدعم المليشيات الإرهابية في العراق وسورية بطائرات بدون طيار.