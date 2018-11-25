محافظ المندق يترأس اجتماع فعالية اليوم العالمي للمشي

أحمد الزهراني(صدى):

ترأس محافظ المندق محمد بن معيض الفايز اجتماع مناقشة تنفيذ فعالية اليوم العالمي للمشي ، بحضور رؤساء المراكز ومدراء الادارات الحكومية ومنسق المدن الصحية ومجلس شباب المحافظة ونتج عن الاجتماع تحديد موعد يوم الفعالية يوم الجمعة القادم بعد صلاة العصر بمنتزه الخلب وذلك بمشاركة للرجال والنساء وبإشراف مجلس شباب المحافظة حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس البلدية وعضوية مدير مكتب التعليم والمرور والشرطة ولجان التنمية بالمحافظة والمراكز وبمشاركة عدد من طلاب المدارس مع قيام رؤساء المراكز بتنفيذ الفعالية بهدف نشر التوعية والثقافة عن فوائد المشي لجميع شرائح المجتمع .

وفي نهاية الاجتماع اكد الفايز على أهمية التعاون المشترك بين الادارات الحكومية ولجان التنمية والجمعيات الخيرية في سبيل نجاح الفعالية وإظهارها بالشكل المناسب ، مع استعداد عموم مداراء الادرات بالتعاون وتمام الجاهزية لتنفيذ هذه الفعالية .