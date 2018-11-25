بالصور.. فنانة عربية وناشطة تثيران الجدل بعد خلعهما الحجاب

القاهرة(صدى):

أُثير مؤخرًا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن أعلنت الفنانة المصرية هالة فاخر والناشطة نوارة نجم عن خلعهما الحجاب.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة هالة فاخر خلال ظهورها على فضائية ” إم بي سي مصر ” بدون حجاب، كما تداولوا صورة للناشطة السياسية نوارة نجم بلا حجاب وبشعر مصبوغ.

ومن جانبها، قالت ” نوارة ” أنها خلعت الحجاب منذ سنة ونشرت صورًا لنفسها في مواقع تكتب فيها دون حجاب، واصفة من يهاجمونها بأنهم ” مثيرون للشفقة ” .