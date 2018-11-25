الليلة.. الصربي ماجيتش حكما لديربي الاتحاد والأهلي

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة ديربي الغربية بين الاتحاد والأهلي المقرر اليوم الاحد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم تحكيم بقيادة الصربي ميلوراد ماجيتش، ويعاونه مواطنيه ميلوفان ريستيك، وداليبور دجورجيفيتش.

كما عينت اللجنة المجري ساندرو زابو حكما رابعا، ومواطنه فيكتور كاساي حكما للفيديو ” فار VAR “.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير برصيد نقطتين.