ضجة كبيرة على إنستجرام بسبب نحافة ” شمس “

خالد الظفيري(صدى):

تسببت صورة للفنانة الكويتية ” شمس ” في ضجة على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد أن ظهرت خلال جولتها للتسوق بأحد شوارع روما : بخصر نحيف للغاية خاسرة الكثير من وزنها .

وطالبت الكثير من المعجبات الفنانة الكويتية بتوضيح الطريقة التي اتبعتها لتحظى بهذا الشكل .

فيما تسببت صورة أخرى للفنانة بنفس الموقع بجدل كبير بين المتابعين حيث علقت عليها قائلة : ” بدلًا من انتظار فارس أحلام ينقذك، تعلمي قواعد الفروسية وكوني الفارسة لنفسك وغيّري حياتك “.

وأضافت: ” اقرئي وازدادي نضجاً وكوني فتاة يتمناها كل رجل. فالواقع يختلف عن حكاية سندريلا، والأميرة النائمة “.

واعتبرها البعض تهين الرجل حين قالت ” الرجل ليس مصباح علاء الدين، يعني هو يا دوب شايف نفسه الحيوان وتجين إنتي تزيدينها عليه “.