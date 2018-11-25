البيض والزبادى وصفة طبيعية تساعد في زيادة طول الشعر

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدمت دعاء محمد خبيرة التجميل ، وصفة طبيعية لتحقيق حلم الفتيات بالحصول على الشعر الطويل ، لجاذبيته ومظهره المميز، حيث تحرص بعض الفتيات على العناية الفائقة للشعر من أجل زيادة طوله وكثافته وحمايته من التساقط والتقصف.

ومكونات هذه الوصفة الطبيعية :

– بيضة

– 2 ملعقة كبيرة زبادي.

الطريقة:

نخفق البيضة في وعاء، ثم نضيف له الزبادى ونخفق جيدا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونغطى الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة، بعدها نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو .

ونكرر الوصفة مرتان أسبوعيا حتى الحصول على أفضل النتائج.