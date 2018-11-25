مدينة تفرض حظر التجول بسبب الأرواح الشريرة بـ ” واتسآب “

بوغوتا(صدى):

شهدت بلدية باراجيتو في شمال كولومبيا أحداث مخيفة تداول أهلها أنها بسبب تطبيق ” واتسآب ” حيث قام 14 مراهق بتصرفات منها التهديد بالقفز من الجسور والتشنجات والإغماء والأصوات الغريبة ، وأجمع الأهالي أنها نتيجة للتطبيق الذي يستخدمه المراهقون .

من جانبها أعلنت السلطات الكولومبية فرض حظر التجول للمراهقين تحت 17 عام لحمايتهم من الظاهرة الغريبة والأرواح الشريرة التي يعتقد أنها بسبب التطبيق الشهير وعلى الأسرة الممتنعة عن تطبيق القرار غرامة مالية باهظة .