41.5 مليون قدمتها تراحم مكة لدعم السجناء وأسرهم

أنفقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم مكة” خلال العام 2018 مبلغا تجاوز 41 مليوناً و536 ألفاً ريال ، لتنفيذ العديد من المشاريع الداعمة لسجناء مكة المكرمة والمفرج عنهم وأسرهم من المستفيدين من اللجنة، وأثمرت هذه النفقات في إطلاق 148 سجينا وسداد إيجارات سنوية وفواتير كهرباء، كما وفرت العديد من الوظائف الموسمية والقسائم الشرائية والمساعدات المالية الشهرية بالإضافة إلى دعم 21 مستفيدا ضمن مشروع القرض الحسن.

وثمن رئيس مجلس تراحم مكة يحيى الكناني، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر، ولوكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، ولكافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والموسرين دعمهم للجنة باعتبارهم داعما رئيسا للكثير من البرامج والمشاريع الخيرية والإنسانية والاجتماعية والتأهيلية للسجناء.

لافتا إلى أن التقرير المالي الصادر عن لجنة تراحم مكة، بين أن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي على مختلف المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية الداعمة للمستفيدين من اللجنة بلغ 41.536.017ريال، تضمنت 3 مشاريع استثمارية وقفية بتكاليف بلغت 18 مليون و108 ألفا، يصب عائدها الربحي في دعم اللجنة ومشاريعها المتنوعة بما يحقق لها تمويلا ذاتيا واستدامة مالية وفقا لرؤية 2030 الرامية إلى تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، والانتقال بها من الرعوية إلى التنموية والمنتجة.

وأضاف الكناني، كما أنفقت اللجنة مبلغ 5 مليون و461 ألف ريال على مشروع التوظيف الموسمي لأبناء وبنات وزوجات السجناء، بهدف ترسيخ أهمية العمل في نفوسهم وتمكينهم من تجاوز العقبات التي واجهتهم منذ دخول عائلهم للسجن وإعادة دمجهم بالمجتمع ليكونوا منتجين فيه .

وفيما يتعلق بالمساعدات المالية والسلال الغذائية والقسائم الشرائية فقد أنفقت اللجنة ما يتجاوز 6 مليون ريال، كما أنفقت مبالغ مالية على مشاريع كسوة العيد والحقيبة المدرسية وشراء الأثاث المنزل وغيرها من المشاريع الخيرية.