بالفيديو.. فنانة خليجية تهاجم الحسابات المدافعة عن حقوق المرأة
هاجمت الفنانة الكويتية نهى نبيل هجومًا بعض الحسابات التي تدافع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذه الحسابات تعلم البنات كيفية الدفاع عن حقوقهن بطريقة خاطئة.
وقالت ” نبيل ” خلال ظهورها بمقطع فيديو: ” هذه الحسابات تُظهر وكأننا نعيش في غابة ونخوض حربًا، وأن الطريقة الوحيدة للحصول على الحقوق هي بالتمرد على الأهل والتقاليد والمجتمع ” .
ونبهت من كون بعض الفتيات الصغيرات، في سن المراهقة، يتأثرن بذلك ويصدقن أن التمرد والعناد هما الطريقة الوحيدة لتنعم المرأة بحريتها.
وناشدت ” مي ” المرأة أن تكون ذكية لتحصل على حقوقها بطريقة راقية.
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
المثل يقل خذ الحكمة…..
والله كلامها عين العقل / والله يدمرون البيوت باالعصيان والمشاكل
وهذا هو سبب كثرة الطلاق
صارو يضاربون رجالهم في الغرف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38767 ] نشر منذ 1 ساعة
كلامك فيه شيء من الواقعية
لكن تبين نصيحتي
خلي الدرعى ترعى
وشغلي ابونورة
مالي ومال الناس😉