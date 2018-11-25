بالفيديو.. فنانة خليجية تهاجم الحسابات المدافعة عن حقوق المرأة

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الفنانة الكويتية نهى نبيل هجومًا بعض الحسابات التي تدافع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذه الحسابات تعلم البنات كيفية الدفاع عن حقوقهن بطريقة خاطئة.

وقالت ” نبيل ” خلال ظهورها بمقطع فيديو: ” هذه الحسابات تُظهر وكأننا نعيش في غابة ونخوض حربًا، وأن الطريقة الوحيدة للحصول على الحقوق هي بالتمرد على الأهل والتقاليد والمجتمع ” .

ونبهت من كون بعض الفتيات الصغيرات، في سن المراهقة، يتأثرن بذلك ويصدقن أن التمرد والعناد هما الطريقة الوحيدة لتنعم المرأة بحريتها.

وناشدت ” مي ” المرأة أن تكون ذكية لتحصل على حقوقها بطريقة راقية.