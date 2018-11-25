بالفيديو.. الكشف عن عدد مشاهدات تريلر فيلم The Lion King خلال 3 أيام

واشنطن(صدى):

وصلت مشاهدات تريلر فيلم The Lion King إلى 34 مليون مشاهدة عبر الحساب الرسمي لشركة ديزنى في خلال 3 أيام فقط من طرحه.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

ويعاد إنتاج الفيلم بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقة.

وترك الفيلم بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية.