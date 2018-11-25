تعليم تبوك يستضيف أولمبياد الرسم والخط العربي والزخرفة الإسلامية غدا

تبوك(صدى):

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة النشاط الطلاب غداً, الأولمبياد الوطني للرسم والخط العربي والزخرفة الإسلامية في مرحلته الختامية لهذا العام، بمشاركة أكثر من 120 طالباً متسابقاً من الإدارات التعليمية في المملكة والمراحل الدراسية بإشراف لجان منظمة للأولمبياد.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي، أن المنافسة تهدف إلى تنمية مهارات الرسم والخط العربي والزخرفة الإسلامية لدى الطلاب، مبيناً أن الأولمبياد يحظى باهتمام بالغ من قبل الإدارة العامة لنشاط الطلاب بالوزارة وبدعم من مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, لما لمجالات الرسم والخط العربي والزخرفة الإسلامية من أهمية في تنمية المهارات والمواهب المبدعة, لافتاً إلى افتتاح معارض مصاحبة لفعاليات الأولمبياد.

وأكد الحارثي أنه سيتم إعلان النتائج على مستوى المملكة، حيث سيعقد للطلاب المتأهلين على مستوى الوزارة ورش عمل تخصصية، متمنياً التوفيق للجميع بما يعكس الأثر الإيجابي الجميل لمثل هذه الفعاليات في إبراز المواهب وصقلها وإذكاء روح المنافسة بين الجميع.