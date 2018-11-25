بعد إطلالة سما المصري.. نيللي كريم ” نفرتيتي ” على إنستجرام

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” صورة لها صممها أحد معجبيها بوضع صورتها على صورة تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي على طريقة الفوتوشوب.

وأظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة الملكة الفرعونية نفرتيتي، فحصدت إعجاب العديد من جمهورها، لذا توجهت الفنانة بالشكر لمصمم الصورة وأعادت نشرها .

يذكر أن الفنانة سما المصري أثارت جدل مواقع التواصل الاجتماعي لارتدائها ملابس الملكة كليوباترا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.