بالصور.. مداهمة مصنع للخمور بوادي نعمان 

حسين العلي(صدى):

داهمت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالمشاركة مع الجهات الأمنية استراحة بوادي نعمان بمكة اتخذتها عمالة وافدة مخالفة للنظام مقراً لتصنيع وترويج الخمور .

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس غازي الحربي ومتابعة من مديرإدارة الخدمات محمد المعطاني ورئيس قسم النظافة خالد المطرفي حيث تبيّن وجود كميات من الخمر ، منها ما هو تحت التصنيع ، وأخرى جاهزة للترويج ، وجرى ضبط وإتلاف عدد (٥٩) برميل ممتلئة بالخمور ، و تم تسليم الموقع للجهات الأمنية لإستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص .