أنباء جديدة عن طلاق فيكتوريا وديفيد بيكهام

لندن(صدى):

انتشرت شائعات جديدة، عن طلاق النجمة العالمية ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام من زوجها لاعب كرة القديم السابق ديفيد بيكهام؛ الأمر الذي أكدت بعض الصحف أنه عاري تمامًا من الصحة.

ومن جانبها، كشف صحيفة أن الزوجينيستعدان الآن فعلاً لتدمير إمبراطوريتهما البالغة 1.2 مليار دولار؛ مدللةً على ذلك بظهور فيكتوريا خلال تسلمها جائزة أيقونة الموضة فى حفل ” People’s Choice Awards ” الذى أقيم فى لوس أنجلوس فى 11 نوفمبر.

وأشارت إلى أنها كانت تركز على دعم فكرة التمكين للإناث، ولم تتحدث عن زوجها سوى إشارة سريعة جدًا فى نهاية خطابها؛ كما ذكرت الصحفية تصريحات ديفيد فى أكتوبر فى البرنامج الأسترالي ” The Sunday Project “، كيف أن الزواج ” عمل شاق “.