3 أسباب وراء التعرق الزائد لطفلك الرضيع

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

إن التعرق الزائد عند الأطفال مشكلة منتشرة تقلق الأمهات كثيرا، خوفا من أن يكون الطفل مصابا بمرض ما قد يؤثر عليه في المستقبل ، لذا تهتم الأمهات دائما بمعرفة السبب ومحاولة علاجه.

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 3 أسباب تسبب تعرق الطفل الرضيع، منها:-

1- العامل الوراثي يلعب دورا مهما في هذه المشكلة.

2- إلباس الطفل ملابس ثقيلة.

3- جلوس الطفل في مكان منعدم التهوية ما يتسبب في تعرقه.

وأضاف دكتور محمود ، أنه على الأم إلباس الطفل ملابس مناسبة للطفل مع عدم إلباسه قطع كثيرة خاصة في الشتاء فيكفي تيشرت بنصف كوم وعليه آخر بأكمام طويلة أسفل البيجامة أو ملابس الشتاء، وذلك هذه الأيام، ومع اشتداد الشتاء والبرودة القارسة نزود تيشيرت بأكمام طويلة أسفل الملابس، مع ضرورة التهوية الجيدة للمنزل.

وتابع، أن التعرق أمر طبيعي لكن إذا صاحبته بعض الأعراض يجب عرض الطفل على الطبيب، ومن هذه الأعراض:-

1- صعوبة في الرضاعة

2- سرعة التنفس

3- عدم زيادة الوزن.