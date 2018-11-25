بالصور.. امرأة تقع في حب ” الثريا ” من أول نظرة

لندن(صدى):

اثارت سيدة بريطانية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعدما وقعت في حب ” ثريا أثرية ” عتيقة تعود إلى 91 عاماَ مضت.

و أوضحت السيدة ” أماندا ” أنها وقعت في حب الثريا منذ أن رأتها لاول مرة على موقع تسوق الكتروني ، ولم يكن حب من أول نظرة فقط ، فقد دقت وشماَ على ذراعها بصورة تتطابق معها،على الرغم من خوفها من استخدام الابرة لكنها سعدت بالنتيجة النهائية.

وأشارت ان حبها للثريا أعطتها طاقة ضوئية، مع قضاء نوها باحتضانها ، باعتقادها أنها تجلب لها الحظ السعيد.

يذكر أن أماندا منذ صغرها وقعت في حب مجموعة من الطبول و التماثيل .