بالصور.. امرأة تقع في حب ” الثريا ” من أول نظرة
اثارت سيدة بريطانية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعدما وقعت في حب ” ثريا أثرية ” عتيقة تعود إلى 91 عاماَ مضت.
و أوضحت السيدة ” أماندا ” أنها وقعت في حب الثريا منذ أن رأتها لاول مرة على موقع تسوق الكتروني ، ولم يكن حب من أول نظرة فقط ، فقد دقت وشماَ على ذراعها بصورة تتطابق معها،على الرغم من خوفها من استخدام الابرة لكنها سعدت بالنتيجة النهائية.
وأشارت ان حبها للثريا أعطتها طاقة ضوئية، مع قضاء نوها باحتضانها ، باعتقادها أنها تجلب لها الحظ السعيد.
يذكر أن أماندا منذ صغرها وقعت في حب مجموعة من الطبول و التماثيل .
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحمدلله على نعمة العقل والدين يتلاعب فيهم الشيطان
والله منفسه وكيف عرفت من وجهها ولأن الي معاة النفسه يعرف خويه
دقت الوشم وتقول يعطيها طاقه ضوئيه لو محل ثاني كان ضوا اكثر
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2941 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههه عجايب…
مدري القطع بس هنا ولا فية
شي في مكان ثاني .😆
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58986 ] نشر منذ 21 دقيقة
مهويه بنمره واستماره ,,