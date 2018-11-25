بعد أحداث كوبا ليبرتادورس.. ” مارادونا ” غاضب من رئيس الأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

عبر دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة نادي بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين، عن غضبه من الأحداث التي شهدتها أجواء ما قبل نهائي كوبا ليبرتادورس أمس السبت، مشيرًا إلى أن اللوم يقع على رئيس بلاده ماوريسيو ماكري.

وعن ذلك، قال ” مارادونا ” : ” كيف تتعرض حافلة بوكا جونيورز للاعتداء، الرئيس قام بخداع الناس؛ لأنه وعد بتغيير هذه الأفكار السيئة لدى الجماهير ” .

وتابع: ” لكن أصبحت هناك مشاكل أكثر في عهده، السرقات انتشرت في كل مكان، لكن هذا لن يغير أصوات الجماهير في الانتخابات الرئاسية السابقة ” .

واستكمل أسطورة الأرجنتين: ” أكره العنف الجماهيري، وماكري لن يهتم بهذا الأمر؛ لأنه لا ينتمي لهذا الشعب؛ لأنه معتاد على الحياة المرفهة في لوماس ” .

يُذكر أن حافلة ” بوكا جونيورز ” كانت قد تعرضت لاعتداءات من قبل جمهور المنافس ريفر بليت؛ وذلك قبل انطلاق المباراة، وهو الأمر الذي أجبر المسؤولين على تأخير موعدها أكثر من مرة بالأمس.