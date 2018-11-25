رجا ناصر الدين يعلن عن زواجه من نادين الراسي

بيروت(صدى):

أعلن الإعلامي رجا ناصر الدين عن زواجه من الممثلة نادين الراسي، لكنهما عادا وانفصلا.

وأثار ناصر الدين جدلا واسعا بعد انتشار أكثر من صورة له مع الراسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعدها خرجت شائعات تحدثت عن ارتباطهما، في وقت لم يؤكد الطرفان الشائعات ولم ينفياها.

هذا وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل أحدث ضجة كبيرة حيث ظهرت الراسي الى جانب نصر الدين وبدت عليهما علامات الانسجام والسعادة في دبي، كما وجهّت صديقة الثنائي التهنئة لهما في المقطع بعدما أعلنت عن خطوبتهما في دبي.