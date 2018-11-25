” الحبة الروز ” ..7 معلومات لا تعرفها عن ” الفياجرا النسائية “

القاهرة(صدى):

حصلت إحدى شركات الادوية على تصريح رسمي من وزارة الصحة المصرية لتداول كبسولات تعزيز الرغبة الجنسية لدى النساء أو ” الفياجرا النسائية “.

ومن المنتظر أن يبدأ طرح أول دواء من نوعه لهذا الغرض في مصر بداية من الأربعاء المقبل وفقا لما صرح به رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور علي عوف.

وإليكم مجموعة من المعلومات المهمة عن ” الفياجرا النسائية ” ، وفقا للمتخصصين:

-بدأ تداول الفياجرا النسائية ذات اللون الزهري في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى عام 2015.

-تعتبر الفياجرا النسائية من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، أي يمكن شرائها من الصيدليات مباشرة دون توصية من الطبيب.

-يحتوي هذا الدواء على مادة الفليبانسرين وهي المادة الفعالة التي تعمل على تحفيز الرغبة الجنسية لدى النساء، عبر الناقلات العصبية في الدماغ.

-تعتبر مادة الفليبانسرين من المواد المستخدمة في علاج الاكتئاب أيضا.

– تقدر الجرعة الموصى بها، بكبسولة واحدة يوميا لمدة 8 أسابيع في حالات العجز المستمر، وفي حال عدم وجود أي تأثير لها ينصح الأطباء والمختصين بالتوقف عن تناولها تجنبا لأضرارها الجانبية.

-من أبرز الأضرار الجانبية للفياجرا النسائية انخفاظ ضغط الدم.

يجب الحذر من تناول هذا الدواء مع حبوب منع الحمل، نظرا لإمكانية حدوث تفاعل بينهما، كما ينصح بعدم تناول الفياجرا النسائية قبل سن انقطاع الطمث أو ما يعرف بسن اليأس.