خلاف مع ويليام يدفع هاري وميجان لمغادرة قصر كنسينجتون

لندن(صدى):

أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل سينتقلان من قصر كنسينجتون إلى منزل فروغمور الريفي في وندسور؛ حيث يعيشا حاليًا في جناح نوتينجهام في أراضي قصر كنسينجتون.

وكان الزوجان يخططان لأخذ جناح رئيسي فسيح داخل القصر استعدادا لاستقبال طفلهما الأول في الربيع، لكن فضّل الدوق والدوقة الانتقال إلى منزل فروغمور الريفي في وندسور، الذي له مكانة خاصة جدًا عندهما؛ حيث يرغبا بالابتعاد أكثر عن الأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون، وسط أنباء حول توتر علاقتهما.

ومن المفترض أن ينتقلا ليعيشا بجناح بجانب جناح الأمير ويليام وكايت، إلا أن هاري وميجان لا يريدان العيش بجانبهما؛ بينما من المتوقع أن ينتقلا إلى منزلهما الجديد بداية عام 2019 القادم.