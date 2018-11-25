الشعب البحريني يفطن لأساليب إيران الشيطانية ويحقق إقبال غير مسبوق على الانتخابات

المنامة(صدى):

كشفت وزارة الداخلية البحرينية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن الأساليب الإيرانية الشيطانية كانت وراء 40 ألف رسالة إلكترونية استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية حيث تم إرسال نصوص للمواطنين تفيد بأن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات بهدف إفشال المناخ الإنتخابي بالمملكة .

وأبانت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن عدد من أرقام الهواتف، المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة كانت إيران مصدر 40 ألف رسالة منها .

من ناحية أخرى ، أثبت الشعب البحريني فطنته وإنتباهه للأساليب الشيطانية التي ينتهجها أعداء البلاد وشهدت الانتخابات النيابية والبلدية إقبال غير مسبوق بنسبة 67% من الناخبين، وذلك بنسبة زيادة أكثر من 14 % مقارنةً بإنتخابات 2014 ، في إنجاز جديد يؤكد دعم المملكة للمسيرة الديمقراطية .