قيادي بحزب ” صالح ” يخرج عن صمته ويكشف عن مكان قبره بعد عام من مقتله

فهمي محمد(صدى):

كشف القيادي بحزب المؤتمر اليمني طاهر حزام الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، عن مكان دفنه، قائلا:” دفن في مقبرة خلف المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء”.

وكتب في منشور على حساب القيادي بالفيسبوك :”نقول ونكرر دفن الشهيد علي عبدالله صالح طيب الله ثراه، في مقبرة خلف المستشفى العسكري بصنعاء بحضور يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، وآخرين، بعد رفض السفير أحمد علي عبدالله صالح نجل الشهيد دفنه في مقبرة حصن عفاش بسنحان”.

ولفت إلى أنّ نجل صالح أصر على دفنه في جامع الصالح، وهو ما جعل الأخ عوض عارف الزوكا يدفن والده الوفي الشهيد عارف الزوكا في مسقط رأسه في شبوة، حيث كان عوض يتمنى أن يدفن الاثنان في جامع الصالح”.

وعن حقيقة المزاعم عن التوجه لدفنه في عدن قال طاهر حزام، في المنشور “الجثمان – جثمان صالح- ليس في ثلاجة، ولا سيقبر في عدن”.