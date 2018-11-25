شركة وطنية رائدة تتولى رعاية دوري الدرجة الأولى في كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

قال مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، إنه تم الاتفاق مع شركة رائدة لرعاية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم.

وأضاف آل معمر في تغريدة عبر حسابه في تويتر: ” أنهينا الاتفاق مع شركة وطنية رائدة لرعاية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، العقد هو الأكبر في تاريخ الدوري”.

وأشار مسلي آل معمر: تفاصيل الرعاية سيُفصح عنها غدًا في مؤتمر صحفي ملعب الجوهرة، بالتوفيق لأندية دوري الدرجة الأولى.

وكان نادي أبها حاليًّا يتصدر جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي هجر.