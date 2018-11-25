الصحافة البرتغالية تتحدث عن تعادل الهلال والفيصلي
سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على مسيرة نادي الهلال بعد التعادل الأول للفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي تحقق أمس السبت أمام الفيصلي.
وقالت صحيفة ABOLA البرتغالية إن خيسوس فقد أول نقطتين له بالدوري السعودي مع الهلال أمام الفيصلي، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في جميع المباريات الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن فارق النقاط الآن بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني بات 3 نقاط فقط بعد هذا التعادل.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بعد الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 1 ساعة
تصدر الهلال ليس من شطارته أو من عرق جبينه هذا مثل المراهق الي جاه ورث ولعب فيه وهذا النويدي لاعب وعابث بالدوري 🍎🍏
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11756 ] نشر منذ 51 دقيقة
ما تحدثو عن الفار var وكيف يخدم الهيلال بشكل استثنائي وان ضربات الجزاء هي حسب طلب فريق الهيلال
ابو وليد[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 31 دقيقة
الفقراويه يلعبون على نفسهم ويقارنون نفسهم بسيدهم الزعيم ودي انكم تشوفون فرق البطولات 19 و59 تدرون كم الفرق بينهم 40 بطوله ودي احد يقنعني بس كيف فريق حالمي يشبه نفسه بزعيم واقعي