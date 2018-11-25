الصحافة البرتغالية تتحدث عن تعادل الهلال والفيصلي

ماجد محمد(صدى):

سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على مسيرة نادي الهلال بعد التعادل الأول للفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي تحقق أمس السبت أمام الفيصلي.

وقالت صحيفة ABOLA البرتغالية إن خيسوس فقد أول نقطتين له بالدوري السعودي مع الهلال أمام الفيصلي، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في جميع المباريات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فارق النقاط الآن بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني بات 3 نقاط فقط بعد هذا التعادل.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بعد الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.